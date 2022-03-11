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    Лос-Анджелес — Сан-Хосе. Смотреть онлайн в прямом эфире

    11.03.2022 в 06:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Лос-Анджелес — Сан-Хосе

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    В 06:30 11.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Лос-Анджелес — Сан-Хосе в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч между собой: «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» 6:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Сан-Хосе»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес — Сан-Хосе.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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