В 05:00 11.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч между собой: «Тампа-Бэй» — «Калгари» 4:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Калгари — Тампа-Бэй.

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