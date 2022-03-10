начнут матч в 17:00 в плей-офф КХЛ, 10.03.2022.

Последний матч между собой: «Сибирь» — «Салават Юлаев» 3:6 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Сибирь». Коэффициент ставки — 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Салават Юлаев»).

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