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    Медведев: СКА предоставил все необходимые разъяснения и заверения иностранным игрокам

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Первый президент КХЛ, член совета директоров лиги и СКА Александр Медведев рассказал о ситуации с легионерами в составе петербургской команды.

    Александр Медведев
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    Александр Медведев

    «Хоккейный клуб СКА предоставил все необходимые разъяснения и заверения и иностранным, и российским игрокам, поэтому из СКА на сегодняшний день никто не уехал и уезжать не собирается. Опять разрушают фундаментальный принцип — спорт должен быть вне политики и не разъединять, а соединять людей.

    Я допускаю, что в разных клубах может быть разная ситуация, но всё-таки у нас в городах, где проходят матчи КХЛ, с точки зрения условий проведения матчей кардинальных различий нет. Отменили QR-коды, могут заполнять арены, плей-офф начался очень интересно. Конечно, отъезд легионеров ударил по "Салавату", и это печальное известие», — цитирует Медведева ТАСС.

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