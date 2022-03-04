начнут матч в 19:30 в Кубке Гагарина по хоккею, 04.03.2022.

В турнирной таблице турнира СКА занимает 5 место с 0 очками, Динамо Минск — 1 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «СКА» — «Динамо Минск» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «СКА» — «Динамо Минск». Коэффициент ставки — 2.03 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «СКА»).

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