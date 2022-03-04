В турнирной таблице турнира СКА занимает 5 место с 0 очками, Динамо Минск — 1 место с 0 очками.
Последний матч между собой: «СКА» — «Динамо Минск» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «СКА» — «Динамо Минск». Коэффициент ставки — 2.03.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «СКА»).
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