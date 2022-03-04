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    Салават Юлаев — Сибирь. Смотреть онлайн в прямом эфире

    04.03.2022 в 17:00 начнется матч в Кубке Гагарина по хоккею Салават Юлаев — Сибирь

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Салават Юлаев и Сибирь начнут матч в 17:00 в Кубке Гагарина по хоккею, 04.03.2022.

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    В турнирной таблице турнира Салават Юлаев занимает 6 место с 0 очками, Сибирь — 4 место с 0 очками.

    Последний матч между собой: «Сибирь» — «Салават Юлаев» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Сибирь» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Сибирь»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Салават Юлаев — Сибирь.

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