начнут матч в 17:00 в Кубке Гагарина по хоккею, 04.03.2022.

В турнирной таблице турнира Салават Юлаев занимает 6 место с 0 очками, Сибирь — 4 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «Сибирь» — «Салават Юлаев» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Сибирь» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Сибирь»).

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