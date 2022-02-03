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    Ягр: Современный хоккей — как Матч звезд в наше время. А я никогда не любил Матчи звезд

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    Чешский нападающий и владелец клуба «Кладно» Яромир Ягр поделился своими отношением к современному хоккею.

    Яромир Ягр
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    Яромир Ягр

    «Я бы уже не смог [вернуться в НХЛ]. Игра сильно изменилась. Мы играли в 1990-х и знаем, каким жестким был хоккей.

    Мне кажется, что сейчас он больше похож на баскетбол, а не на хоккей. Больше катания, не так много жесткости, борьбы у бортов. А мне это нравилось.

    Мне нравится играть в углах, вести единоборства. Скорость никогда не была моей сильной стороной, но я всегда работал над этим компонентом.

    Не потому, что хотел быть самым быстрым, а потому что хотел быть самым лучшим.

    С моей точки зрения, современный хоккей отличается от того, к которому я привык. Это как Матч звезд в наше время. А я никогда не любил Матчи звезд.

    Я понимаю, зачем их проводят. Много заброшенных шайб, всё очень технично, но мне такая игра не нравится. Мне нравятся более жесткие игры», — сказал Ягр пресс-службе НХЛ.

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