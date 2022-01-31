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    «Витязь» расторг контракт с Кемиляйненом

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь
    Подольский «Витязь» расторг контракт с 30-летним защитником Валттери Кемиляйненом, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

    Валттери Кемиляйнен
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    Валттери Кемиляйнен

    В текущем сезоне хоккеист провёл за подмосковную команду 37 матчей и набрал 26 очков: забросил пять шайб и отдал 21 результативную передачу.

    Этот сезон — первый для защитника в КХЛ. Ранее он выступал на родине в Финляндии, играя за «ЮП» и «Таппару».

    Финский игрок попал в заявку своей сборной на Олимпиаду-2022.

    Сборная Финляндии сыграет на Олимпиаде в группе С вместе с командами Швеции, Словакии и Латвии. Первый матч финны проведут 10 февраля со Словакией.

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