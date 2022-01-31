«Витязь» расторг контракт с Кемиляйненом

Валттери Кемиляйнен Фото: globallookpress.com
В текущем сезоне хоккеист провёл за подмосковную команду 37 матчей и набрал 26 очков: забросил пять шайб и отдал 21 результативную передачу.
Этот сезон — первый для защитника в КХЛ. Ранее он выступал на родине в Финляндии, играя за «ЮП» и «Таппару».
Финский игрок попал в заявку своей сборной на Олимпиаду-2022.
Сборная Финляндии сыграет на Олимпиаде в группе С вместе с командами Швеции, Словакии и Латвии. Первый матч финны проведут 10 февраля со Словакией.