НХЛ во время Олимпиады проведет 95 матчей

НХЛ проведет 95 игр в период с 7 по 22 февраля. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Новые даты были организованы таким образом, чтобы каждая из 32 команд НХЛ смогла провести все 82 игры до окончания регулярного сезона 29 апреля.

Изначально на 7-22 февраля была запланирована пауза на Олимпийские игры, однако НХЛ отказалась отпускать игроков в Пекин в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией.

«Мы глубоко благодарны нашим болельщикам за их поддержку и понимание в это непростое время, а также нашим клубам, Ассоциации игроков НХЛ и самим хоккеистам за их сотрудничество в беспрецедентно сложном переносе расписания», — сказал заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.