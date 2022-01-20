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    НХЛ во время Олимпиады проведет 95 матчей

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    НХЛ проведет 95 игр в период с 7 по 22 февраля. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

    НХЛ во время Олимпиады проведет 95 матчей
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    НХЛ во время Олимпиады проведет 95 матчей

    Новые даты были организованы таким образом, чтобы каждая из 32 команд НХЛ смогла провести все 82 игры до окончания регулярного сезона 29 апреля.

    Изначально на 7-22 февраля была запланирована пауза на Олимпийские игры, однако НХЛ отказалась отпускать игроков в Пекин в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией.

    «Мы глубоко благодарны нашим болельщикам за их поддержку и понимание в это непростое время, а также нашим клубам, Ассоциации игроков НХЛ и самим хоккеистам за их сотрудничество в беспрецедентно сложном переносе расписания», — сказал заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

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