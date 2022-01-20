Защитник «Амура» Йордан объяснил разницу в играх НХЛ и КХЛ

Защитник «Амура»поделился мнением о различиях в игре в НХЛ и КХЛ. 31-летний чех в 2010 году подписал контракт с «Каролиной Харрикейнз», которая выбрала его на драфте-2008, и являлся игроком клуба до 2016 года.

«Первый матч в НХЛ? Я был с командой АХЛ "Шарлотт Чекерс" в Чикаго. После завтрака пришёл в арену, а там у всего персонала улыбка до ушей, и я спросил: "Что случилось?" Они сказали: "Заходи к тренеру". Тренер говорит: "Ты очень хорошо себя показал, и тебя в первую команду вызывают, играешь сегодня вечером с 'Торонто'. Я такой: 'Да ладно?'

Успел забрать все вещи и поехал в аэропорт. Позвонил жене и написал папе сообщение, что я буду играть за 'Каролину', чтобы они смотрели этот матч. Когда есть два дня до матча, вы можете подготовиться, а тут сразу по прилёте меня забирают с аэропорта и отправляют играть. Провёл 12 минут на площадке или, может, чуть побольше.

Когда перешёл в КХЛ, сразу почувствовал различие между лигами? Да, потому что площадка в НХЛ поменьше, а тут побольше была на тот момент. Здесь по-другому готовятся к играм. В США перед матчами мы смотрели видео минут по 40-50. Мы знали все выходы из зоны, которые делали команды, как идёт большинство у команд и всё остальное.

А в КХЛ больше свободы, идёт уклон на индивидуальные действия. Конечно, мы тоже разбираем большинство и меньшинство, тактику соперника, но я думаю, что на этом здесь акцентируют внимания меньше, чем в НХЛ", — цитирует Йордана пресс-служба "Амура".