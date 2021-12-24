Нападающий «Лугано» Либор Гудачек возвращается в КХЛ

Лучший бомбардир «Нефтехимика» в прошлом сезоневозвращается в КХЛ из «Лугано», сообщает GetToText.

В середине октября текущего года «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с Гудачеком. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард принял участие в 11 матчах, в которых набрал три очка за результативные передачи при показателе полезности «-3».

В конце сентября нижнекамский клуб поместил Гудачека в список отказов. Ранее сообщалось, что в случае расторжения контракта по инициативе «Нефтехимика» Гудачек получит 50% от действующего контракта и может продолжить карьеру в одной из европейских лиг.