Канадский защитникпополнил состав «Ак Барса». 31-летний игрок заключил с «барсами» соглашение до конца сезона 2021/22.

Последние два сезона Барберио провёл в Швейцарской национальной лиге, выступая за «Лозанну». В текущем чемпионате капитан клуба принял участие в 14 играх и отличился 6 результативными передачами с показателем полезности «+1».

Марк Барберио — в «Ак Барсе»!

31-летний канадский защитник подписал контракт до конца сезона 2021/22. В НХЛ он играл за «Тампу», «Монреаль» и «Колорадо», последние два сезона выступал за швейцарскую «Лозанну».

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Барберио так же известен по выступлениям в НХЛ за «Тампу», «Колорадо» и «Монреаль».