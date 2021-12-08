ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан» — «Ливерпуль»Шесть из шести. «Ливерпуль» оставил «Милан» без евровесны
  • 10:49
    • Серена Уильямс пропустит Australian Open-2022
  • 10:08
    • Ушел из жизни Игорь Гамула
  • 09:48
    • «Бруклин» обыграл «Даллас», «Лейкерс» победили «Бостон», Джеймс набрал 30 очков
    Все новости спорта

    Марк Барберио — в «Ак Барсе»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс
    Канадский защитник Марк Барберио пополнил состав «Ак Барса». 31-летний игрок заключил с «барсами» соглашение до конца сезона 2021/22.

    Марк Барберио
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марк Барберио

    Последние два сезона Барберио провёл в Швейцарской национальной лиге, выступая за «Лозанну». В текущем чемпионате капитан клуба принял участие в 14 играх и отличился 6 результативными передачами с показателем полезности «+1».

    Барберио так же известен по выступлениям в НХЛ за «Тампу», «Колорадо» и «Монреаль».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» снова уничтожит «Барселону»?
  • «Бавария» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
  • «Зенит» проиграет гостям с крупным счетом?
  • «Зенит» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • «Севилья» загонит «быков»?
  • «Зальцбург» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.05
  • Экспресс дня 8 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Бавария — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Зенит — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зальцбург — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бенфика — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Легия — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барыс — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Марсель — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие