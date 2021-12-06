«Авангард» объявил о возвращении Семенова

Омский сообщил на своем официальном сайте о возвращении в команду нападающего

27-летний хоккеист подписал с «Авангардом» контракт до конца текущего сезона.

«Кирилл попробовал свои силы за океаном, это была его мечта — и мы отпустили его за ней, но постоянно оставались на связи.

В какой-то момент обсудили все и поняли, что, учитывая предстоящую Олимпиаду и текущее положение дел, ему будет лучше вернуться в нашу семью.

Кирилл не нуждается в дополнительном представлении, он является рекордсменом по количеству матчей, проведенных подряд за "Авангард", и давно любим нашими болельщиками — за свой талант и трудолюбие.

Семенов усилит нашу центральную линию, контракт рассчитан до конца сезона, после которого мы спокойно обсудим дальнейшие шаги в нашем сотрудничестве», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.

⚡ Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт до конца сезона со своим воспитанником Кириллом Семёновым: https://t.co/yH3M9lan7Q pic.twitter.com/zcmI1Y5OH3 — ХК Авангард (@hcavangardomsk) December 6, 2021

Текущий сезон Семенов начинал в «Торонто», в составе которого провел три матча и не набрал ни одного очка. 1 декабря канадский клуб поместил российского форварда на драфт отказов для расторжения контракта.

В прошлом сезоне Семенов провел за «Авангард» 83 матча, в которых набрал 35 (14+21) очков.