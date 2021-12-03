Толчинский: «Ак Барс» воспользовался нашими ошибками

Нападающийпрокомментировал поражение от

Игра на льду Coca-Cola Arena в Дубае завершилась со счетом 3:1 в пользу казанской команды. Вынесенный матч КХЛ впервые в истории проходил в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Жалко, что проиграли, не использовали свои моменты. Было пару невынужденных потерь. Соперник воспользовался нашими ошибками.

Игра была быстрой, нелегкой. Эта поездка — большой опыт, раньше в голову не приходило, что в Дубае можно играть в хоккей.

Похоже на Сочи. Тяжеловато сидеть в номере, хочется полежать под солнцем. Слышал, что с "Флоридой" то же самое: соперники когда приезжают туда, то тяжеловато», — передает слова Толчинского Sport24.