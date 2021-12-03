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    Толчинский: «Ак Барс» воспользовался нашими ошибками

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    Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал поражение от «Ак Барса».

    Сергей Толчинский
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    Сергей Толчинский

    Игра на льду Coca-Cola Arena в Дубае завершилась со счетом 3:1 в пользу казанской команды. Вынесенный матч КХЛ впервые в истории проходил в Объединенных Арабских Эмиратах.

    «Жалко, что проиграли, не использовали свои моменты. Было пару невынужденных потерь. Соперник воспользовался нашими ошибками.

    Игра была быстрой, нелегкой. Эта поездка — большой опыт, раньше в голову не приходило, что в Дубае можно играть в хоккей.

    Похоже на Сочи. Тяжеловато сидеть в номере, хочется полежать под солнцем. Слышал, что с "Флоридой" то же самое: соперники когда приезжают туда, то тяжеловато», — передает слова Толчинского Sport24.

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