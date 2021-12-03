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    Квартальнов: Во втором периоде нахватали удалений и отдали инициативу «Авангарду»

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    Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча с «Авангардом».

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    Игра на льду Coca-Cola Arena в Дубае завершилась со счетом 3:1 в пользу казанской команды. Вынесенный матч КХЛ впервые в истории проходил в Объединенных Арабских Эмиратах.

    «Хорошая игра. Для нас неплохо сложились первый и третий периоды.

    Во втором немного нахватали удалений и отдали инициативу — нужно контролировать клюшку. Тимур Билялов где-то подтащил нас, держал нас в игре.

    Эта поездка — опыт для нас. Но все команды в одинаковых условиях. Для нас все сложилось неплохо. Ребята отдохнули, отвлеклись — взяли с собой жен, девушек.

    Я так не могу сказать, что мы сегодня закрылись. Этого сто процентов не было. Не мне считать, была ли эта игра хорошей рекламой КХЛ — у нас для этого есть маркетологи.

    Качество льда было удовлетворительным. Не могу сказать, что оно было безобразным», — сказал тренер «Спорт-Экспрессу».

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