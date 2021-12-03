Хартли: В матче с «Ак Барсом» мы медленно и верно становились все лучше и лучше

Главный тренер «Авангарда»прокомментировал поражение от

Игра на льду Coca-Cola Arena в Дубае завершилась со счетом 3:1 в пользу казанской команды. Вынесенный матч КХЛ впервые в истории проходил в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Думаю, по ходу игры мы прибавляли. В начале нахватали удалений, во втором периоде уже лучше действовали.

Мы медленно и верно становились все лучше и лучше, просто наши броски не доходили до ворот. Плюс были ошибки, которые помешали надо показать положительный результат.

Эта поездка была хорошо организована. Поздравляю людей, которые участвовали в организации этой работы. Эта игра — большая победа для КХЛ.

Сошников играет все лучше и лучше, он приносит пользу в нападении, работаем над его игрой в обороне. Сегодня он забил важный гол. Продолжаем с ним работать.

Гончаров не играл из-за высокой конкуренции. Старались выбрать оптимальный состав», — передает слова Хартли Sport24.