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    Хартли: В матче с «Ак Барсом» мы медленно и верно становились все лучше и лучше

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Авангард Ак Барс КХЛ
    Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от «Ак Барса» .

    Боб Хартли
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    Боб Хартли

    Игра на льду Coca-Cola Arena в Дубае завершилась со счетом 3:1 в пользу казанской команды. Вынесенный матч КХЛ впервые в истории проходил в Объединенных Арабских Эмиратах.

    «Думаю, по ходу игры мы прибавляли. В начале нахватали удалений, во втором периоде уже лучше действовали.

    Мы медленно и верно становились все лучше и лучше, просто наши броски не доходили до ворот. Плюс были ошибки, которые помешали надо показать положительный результат.

    Эта поездка была хорошо организована. Поздравляю людей, которые участвовали в организации этой работы. Эта игра — большая победа для КХЛ.

    Сошников играет все лучше и лучше, он приносит пользу в нападении, работаем над его игрой в обороне. Сегодня он забил важный гол. Продолжаем с ним работать.

    Гончаров не играл из-за высокой конкуренции. Старались выбрать оптимальный состав», — передает слова Хартли Sport24.

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