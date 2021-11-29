«Северсталь» на выезде победила СКА

«Северсталь» поднялась на 3 место Западной конференции Фото: globallookpress.com
Для команды это четвертая победа подряд, которую она одержала благодаря шайбам Адама Лишки, Ильи Хохлова и Андрея Алексеева.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Северсталь» (Череповец) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы: Лишка — 8 (Пресс), 14:20 — 0:1. Хохлов — 2 (бол., Пресс, Няттинен), 34:26 — 0:2. Гусев — 4 (Камалов, Фальковский), 51:43 — 1:2. Алексеев — 3 (п.в., Думбадзе), 58:56 — 1:3Вратари: Юханссон (57:44 — 58:56, 59:03) — ПодъяпольскийШтраф: 4 — 6Броски: 32 (7+11+14) — 19 (7+8+4)
«Северсталь» идет на 3 месте Запада с 46 очками. СКА остался пятым с 43 баллами.