ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинИгра на выбывание. Сборная России подходит к решающим матчам на фоне череды травм
  • 20:51
    • Гризманн, Мбаппе и Бензема сыграют в атаке Франции против Бельгии
  • 21:37
    • «Магнитка» в гостях оказалась сильнее «Ак Барса»
  • 20:01
    • Консорциум из Саудовской Аравии приобрел клуб АПЛ
  • 19:34
    • СМИ: Российского судью могут отстранить от футбола
  • 17:33
    • Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на Finlandia Trophy
    Все новости спорта

    Квартальнов: Второй период матча с «Магниткой» оказался роковым

    Хоккей Ак Барс Металлург Мг КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями после поражения от «Металлурга» (1:3) в матче чемпионата КХЛ.

    Дмитрий Квартальнов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Квартальнов

    «Второй период оказался роковым. Вроде бы у нас были шансы забить, но совершили глупые ошибки — обрезались и пропустили. Из-за этого, думаю, проиграли матч.

    Почему в концовке матча на решающее вбрасывание поставили Дмитрия Воронкова, а не Сафонова, который выглядит лучше на точке? Согласен. Тут, может быть, Уила нужно было поставить. Там в целом неправильно расположились ребята.

    Цепь ошибок привела к пропущенной шайбе. Там тайм-аута уже не было, не смогли подсказать. Наша коллективная ошибка.

    Игра команды в большинстве нас не усраивает. Мы стараемся что-то поменять. У нас, кстати, сегодня были моменты. Но соперник сыграл здорово. Тут и нам, может быть, надо упростить.

    Мало бросков — шайба не доходит до ворот. Проблема лежит на ладони — мы ее понимаем.

    Соглашусь, что много стыковой борьбы проиграли — возле бортов, на пятачке. Ввели свежих игроков, которые должны были дать агрессии.

    Подумаем, почему так получилось. Вообще эта игра много вопросов перед нами поставила», — сказал Квартальнов «Бизнес Онлайн».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Словаки снова обыграют сборную России?
  • Россия — Словакия. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Бразилия продлит серию побед в отборе на ЧМ-2022?
  • Венесуэла — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Сможет ли Аргентина выиграть на поле Парагвая?
  • Парагвай — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.74
  • Экспресс дня 8 октября
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Россия — Словакия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Венесуэла — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Парагвай — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Россия U21 — Северная Ирландия U21
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Радукану — Соснович
  • Теннис
  • Завтра в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Амур — Трактор
  • Хоккей
  • Послезавтра в 10:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Балтика
  • Футбол
  • Послезавтра в 08:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие