Квартальнов: Второй период матча с «Магниткой» оказался роковым

Главный тренер «Ак Барса»поделился впечатлениями после поражения от(1:3) в матче чемпионата КХЛ.

«Второй период оказался роковым. Вроде бы у нас были шансы забить, но совершили глупые ошибки — обрезались и пропустили. Из-за этого, думаю, проиграли матч.

Почему в концовке матча на решающее вбрасывание поставили Дмитрия Воронкова, а не Сафонова, который выглядит лучше на точке? Согласен. Тут, может быть, Уила нужно было поставить. Там в целом неправильно расположились ребята.

Цепь ошибок привела к пропущенной шайбе. Там тайм-аута уже не было, не смогли подсказать. Наша коллективная ошибка.

Игра команды в большинстве нас не усраивает. Мы стараемся что-то поменять. У нас, кстати, сегодня были моменты. Но соперник сыграл здорово. Тут и нам, может быть, надо упростить.

Мало бросков — шайба не доходит до ворот. Проблема лежит на ладони — мы ее понимаем.

Соглашусь, что много стыковой борьбы проиграли — возле бортов, на пятачке. Ввели свежих игроков, которые должны были дать агрессии.

Подумаем, почему так получилось. Вообще эта игра много вопросов перед нами поставила», — сказал Квартальнов «Бизнес Онлайн».