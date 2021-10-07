«Магнитка» в гостях оказалась сильнее «Ак Барса»

Магнитогорскийодержал выездную победу над казанским(3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились форварды Брендан Лейпсик (30-я минута), Анатолий Никонцев (45-я) и Денис Зернов (60-я).

Хозяева ответили шайбой нападающего Дмитрия Кагарлицкого (20-я).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) Голы: Кагарлицкий — 7 (Коваленко, Галимов), 19:36 — 1:0. Лайпсик — 6 (Майе, Никонцев), 29:50 — 1:1. Никонцев — 8 (Майе, Лайпсик), 34:31 — 1:2. Зернов — 5 (мен., п.в., Карпов), 59:38 — 1:3Вратари: Билялов (58:07 — 59:38) — ОлкинуораБроски: 36 (11+9+16) — 35 (14+10+11)Штраф: 4 — 6

Магнитогорский клуб продлил серию побед до 12 матчей и с 28 очками возглавляет таблицу Восточной конференции. Казанцы проигрывают во второй раз подряд и с 21 очком расположились на четвертой позиции.

В следующем матче «Металлург» примет на своем льду «Сочи» (11 октября), а «Ак Барс» сыграет в гостях у казахстанского «Барыса» (10 октября).