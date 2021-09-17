В НХЛ планируют провести матч между клубом лиги и командой КХЛ

Заместитель комиссионера НХЛзаявил, что в планах руководства провести матч между клубом лиги и командой, представляющей КХЛ.

«Рассматривает ли НХЛ возможность проводить какие-то мероприятия в России, чтобы, образно говоря, расширять хоккейные границы и поднимать интерес к игре? У нас многолетние рабочие отношения с Континентальной хоккейной лигой и Федерацией хоккея России. Многие люди даже не отдают себе отчёт, что у нас имеется действующее соглашение о взаимном уважении контрактов. Они не подписывают игроков, которые имеют договоры в НХЛ — мы не подписываем тех, кто играет по контракту в КХЛ. У нас прекрасные рабочие отношения.

Мы ждём, что в этом месяце президент ИИХФ Рене Фазель, с которым мы также много сотрудничали на международном уровне, уйдёт в отставку, после чего пройдут выборы нового президента, но при этом Фазель станет консультантом ФХР и КХЛ. Это, думаю, лишь поможет нашим контактам с российской стороной. В этом я большой оптимист.

Можно ли ждать каких-то мероприятий НХЛ в России? Это одна из тем, которые открыты для обсуждения. Пару лет назад, ещё до пандемии, мы рассматривали возможность привезти в Россию "Вашингтон Кэпиталз". Полагаю, вскоре будет шанс вернуться к этому вопросу. Будут это матчи с командами КХЛ или что-то другое, мы пока не определились.

У нас есть опыт встречи "Каролины" с одной из команд КХЛ, которую "Харрикейнз" рассматривали как предсезонный матч и выставили молодёжь, а их соперник воспринял куда более серьёзно. Так что надо подумать о формате, но это действительно идея, которая нас занимает», — приводит слова Дэйли официальный сайт НХЛ на русском языке.