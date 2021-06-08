Хартли признан лучшим тренером прошедшего сезона КХЛ

Боб Хартли Фото: globallookpress.com
Лига проводит торжественную церемония закрытия сезона-2020/2021 и вручает индивидуальные награды.
В список номинантов на награду входили также главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин и Андрей Разин из череповецкой «Северстали».
«Авангард» в сезоне-2020/21 впервые в истории завоевал Кубок Гагарина, в финальной серии обыграв ЦСКА — 4-2.
В регулярном чемпионате омский клуб занял второе место в таблице Восточной конференции, набрав 84 очка в 60 матчах.
В сериях плей-офф «Авангард» победил «Автомобилист», «Металлург», «Ак Барс» и ЦСКА.