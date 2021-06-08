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    Хартли признан лучшим тренером прошедшего сезона КХЛ

    Хоккей Авангард КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли получил приз лучшему тренеру Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2020/21.

    Боб Хартли
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    Боб Хартли

    Лига проводит торжественную церемония закрытия сезона-2020/2021 и вручает индивидуальные награды.

    В список номинантов на награду входили также главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин и Андрей Разин из череповецкой «Северстали».

    «Авангард» в сезоне-2020/21 впервые в истории завоевал Кубок Гагарина, в финальной серии обыграв ЦСКА — 4-2.

    В регулярном чемпионате омский клуб занял второе место в таблице Восточной конференции, набрав 84 очка в 60 матчах.

    В сериях плей-офф «Авангард» победил «Автомобилист», «Металлург», «Ак Барс» и ЦСКА.

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