Морозов: «Авангард» долго шел к победе в Кубке Гагарина

Президент Континентальной хоккейной лигипосле окончания финальной серии Кубка Гагарина — 2021, победителем которой стал, подвел итоги плей-офф.

«У нас почти в каждой серии был овертайм. Это говорит о том, что игры стали более-менее равные, чего мы и хотели добиться.

Эта серия показала, что все игры велись от ножа, была упорная борьба до последней минуты.

"Авангард" хорошо выглядел, была видна самоотверженность игроков при игре 3 на 5, сколько шайб заблокировали защитники.

Видно было желание у команды, но и ЦСКА нельзя упрекнуть. В игре что-то может не получиться. Сегодня больше получалось у "Авангарда".

Мы полноценно вручили кубок Гагарина. Теперь на кубке будет новая команда. "Авангард" в первый раз получил этот трофей. Мы довольны тем, что не будет пропуска сезона.

"Авангард" долго к этому шел, и теперь это седьмая команда, которая будет представлена на кубке», — передает слова Морозова Sport24.