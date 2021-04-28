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    Морозов: «Авангард» долго шел к победе в Кубке Гагарина

    Хоккей КХЛ Авангард ЦСКА Прогнозы на КХЛ
    Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов после окончания финальной серии Кубка Гагарина — 2021, победителем которой стал «Авангард», подвел итоги плей-офф.

    Алексей Морозов
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    Алексей Морозов

    «У нас почти в каждой серии был овертайм. Это говорит о том, что игры стали более-менее равные, чего мы и хотели добиться.

    Эта серия показала, что все игры велись от ножа, была упорная борьба до последней минуты.

    "Авангард" хорошо выглядел, была видна самоотверженность игроков при игре 3 на 5, сколько шайб заблокировали защитники.

    Видно было желание у команды, но и ЦСКА нельзя упрекнуть. В игре что-то может не получиться. Сегодня больше получалось у "Авангарда".

    Мы полноценно вручили кубок Гагарина. Теперь на кубке будет новая команда. "Авангард" в первый раз получил этот трофей. Мы довольны тем, что не будет пропуска сезона.

    "Авангард" долго к этому шел, и теперь это седьмая команда, которая будет представлена на кубке», — передает слова Морозова Sport24.

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