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    Никитин: Может, для вас этот матч — сказка, для ЦСКА, конечно, не сказка

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    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Авангарда» (3:4 ОТ) в четвертом матче финала Кубка Гагарина.

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    Счет в серии стал 2-2. Следующий матч серии между «Авангардом» и ЦСКА пройдет 26 апреля в Москве.

    «Если бы мы знали, что потеряем двух нападающих, заявили бы 13-м форвардом Сошникова.

    Но Никита не лимитчик, а Афанасьев — лимитчик. Столько меньшинства было, что играли те, кто был посвежее.

    Удаления до конца матча? Это хоккей. Такие вещи случаются. Ничего не произошло. Может быть, усталость накопилась, потому что вели 2:0.

    Может, для вас это сказка, для нас, конечно, не сказка. Много сил потратили. Но это плей-офф, это финал», — передает слова Никитина Sport24.

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