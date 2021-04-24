Никитин: Может, для вас этот матч — сказка, для ЦСКА, конечно, не сказка

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал поражение от(3:4 ОТ) в четвертом матче финала Кубка Гагарина.

Счет в серии стал 2-2. Следующий матч серии между «Авангардом» и ЦСКА пройдет 26 апреля в Москве.

«Если бы мы знали, что потеряем двух нападающих, заявили бы 13-м форвардом Сошникова.

Но Никита не лимитчик, а Афанасьев — лимитчик. Столько меньшинства было, что играли те, кто был посвежее.

Удаления до конца матча? Это хоккей. Такие вещи случаются. Ничего не произошло. Может быть, усталость накопилась, потому что вели 2:0.

Может, для вас это сказка, для нас, конечно, не сказка. Много сил потратили. Но это плей-офф, это финал», — передает слова Никитина Sport24.