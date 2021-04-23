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    Слепышев: ЦСКА и «Авангарду» без разницы кто забьет первым в матче

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    Нападающий ЦСКА Антон Слепышев поделился впечатлениями от победы в третьем матче финала Кубка Гагарина против «Авагарда» (2:1).

    Слепышев: ЦСКА и «Авангарду» без разницы кто забьет первым в матче
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    «ЦСКА и "Авангарду" без разницы кто забьет первым в матче, команды должны делать свое дело — выполнять установку. Сегодня мы это сделали несмотря на то, что первыми пропустили.

    Большинство можно сказать сегодня не получилось, но хотел бы отметить наше меньшинство, которое здорово сыграло в обороне.

    Саня Попов вообще красавец, здорово сыграл два матча, он огромный профессионал и доказывает это своей игрой», — приводит слова Слепышева пресс-служба КХЛ.

    ЦСКА ведет в серии с «Авангардом» — 2-1. Четвертый матч состоится 24 апреля в Балашихе.

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