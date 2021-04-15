Хартли: Я не видел более сумасшедшей серии, чем с «Ак Барсом»

Главный тренер «Авангарда»прокомментировал победу над(4:3 ОТ) в седьмом матче финала Восточной конференции розыгрыша Кубка Гагарина.

«Я много раз участвовал в сериях плей-офф. И могу точно сказать, что и мы, и "Ак Барс" заслужили идти дальше и встретиться с ЦСКА.

Мы были в одном броске как от победы, так и от поражения. Нельзя было быть пассивными. Соперник силен и мог нас наказать.

В начале овертайма нас заперли в зоне, и пришлось брать тайм-аут. Звено Найта провело много времени на льду и устало.

Победная комбинация Толчинского и Каски — это что-то прекрасное. Нам приходилось сталкиваться с разными трудностями по ходу этой серии.

Теперь нас ждет еще одно крайне интересное противостояние с ЦСКА.

Нам приходится работать с тем, что есть. Соперник, с которым мы играли, был силен. Мы не смогли завершить серию в шестой игре.

Но мы не из тех, кто ищет оправдания. Не буду искать их и сейчас. Времени до финала мало, оно против нас. Завтра мы начнем с тренерами работу и дадим ребятам отдохнуть.

Я надеялся, что тенденция продолжится. Но, если честно, после второго периода закрались сомнения. Я сказал ребятам, что мы будем играть три двадцатиминутных матча.

Если мы забросим хотя бы одну, то перейдем в овертайм. Я пытался, чтобы ребята сохраняли концентрацию и играли в моменте.

Очень много решали нюансы, человеческий фактор. Хоккей — это не компьютер. Это очень быстрый спорт. Как только шайба касается льда, весь план на игру уходит на второй план.

Вся серия заслуживает экранизации. За всю свою карьеру я больше не видел более сумасшедшей серии, чем эта», — передает слова Хартли Sport24.