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    Хартли: Я не видел более сумасшедшей серии, чем с «Ак Барсом»

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    Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:3 ОТ) в седьмом матче финала Восточной конференции розыгрыша Кубка Гагарина.

    Боб Хартли
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    Боб Хартли

    «Я много раз участвовал в сериях плей-офф. И могу точно сказать, что и мы, и "Ак Барс" заслужили идти дальше и встретиться с ЦСКА.

    Мы были в одном броске как от победы, так и от поражения. Нельзя было быть пассивными. Соперник силен и мог нас наказать.

    В начале овертайма нас заперли в зоне, и пришлось брать тайм-аут. Звено Найта провело много времени на льду и устало.

    Победная комбинация Толчинского и Каски — это что-то прекрасное. Нам приходилось сталкиваться с разными трудностями по ходу этой серии.

    Теперь нас ждет еще одно крайне интересное противостояние с ЦСКА.

    Нам приходится работать с тем, что есть. Соперник, с которым мы играли, был силен. Мы не смогли завершить серию в шестой игре.

    Но мы не из тех, кто ищет оправдания. Не буду искать их и сейчас. Времени до финала мало, оно против нас. Завтра мы начнем с тренерами работу и дадим ребятам отдохнуть.

    Я надеялся, что тенденция продолжится. Но, если честно, после второго периода закрались сомнения. Я сказал ребятам, что мы будем играть три двадцатиминутных матча.

    Если мы забросим хотя бы одну, то перейдем в овертайм. Я пытался, чтобы ребята сохраняли концентрацию и играли в моменте.

    Очень много решали нюансы, человеческий фактор. Хоккей — это не компьютер. Это очень быстрый спорт. Как только шайба касается льда, весь план на игру уходит на второй план.

    Вся серия заслуживает экранизации. За всю свою карьеру я больше не видел более сумасшедшей серии, чем эта», — передает слова Хартли Sport24.

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