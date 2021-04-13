Толчинский: Почему-то в этой серии у нас не получилось зацепиться дома

Нападающий «Авангарда»прокомментировал поражение отв шестом матче финала Восточной конференции (0:2, 3-3).

«Игра идет до ошибки. Может, немного где-то не повезло, небольшая ошибка — они забили первыми.

По этой серии уже понятно, что тяжеловато отыгрываться. Но ничего, дальше готовимся, счет 3-3, седьмая игра.

Почему "Авангард" входил в чужую зону в основном за счет вбросов? Они впятером встают на синюю линию, как там? Терять на синей линии не хочется, поэтому тут по-другому не зайти.

Боб Хартли сказал, что не может вспомнить такую серию, когда гости выигрывали со счетом 6-0? Нет, наверное, такого не было, не могу припомнить.

Как-то обычно всегда есть преимущество своей площадки, но почему-то в этой серии у нас не получилось зацепиться дома», — приводит слова игрока сайт «Ястребов».