Квартальнов: Непросто было в концовке, но мы дотерпели

Главный тренер «Ак Барса»прокомментировал победу над(2:0) в шестом матче финала Восточной конференции.

Благодаря этой победе «Ак Барс» сравнял счет в серии — 3-3. 7-й матч полуфинала Кубка Гагарина состоится 15 апреля в Казани.

«Хорошая игра, забили два гола, дотерпели. Непросто было в концовке, но мы, конечно, довольны. Будет седьмая игра. Интересно.

Почему вы думаете, что мы не оставим такой уровень концентрации? Опытные команды, седьмая игра.

Затянули ли с решением оставить в запасе Да Косту и Доуса? Играем с очень хорошей командой, причем тут затянули? Сегодня приняли решение играть таким составом.

Лукоянов один из основных и очень важных наших игроков. Если он не выходил, то были на то причины. Это не тренерская причина, он не мог выполнять кое-какие функции.

Я сейчас не готов ответить, какой состав будет на седьмой матч. Надо подумать, разобраться. Все наши ребята готовятся.

Довольно интересная и контактная игра была. Мы были прижаты к стенке, нам нельзя было проигрывать, ребята это понимали. Но у нас многие проходили через это.

Хотел бы в следующем матче дома выиграть», — передает слова Квартальнова Sport24.