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    Квартальнов: Непросто было в концовке, но мы дотерпели

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    Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Авангардом» (2:0) в шестом матче финала Восточной конференции.

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    Благодаря этой победе «Ак Барс» сравнял счет в серии — 3-3. 7-й матч полуфинала Кубка Гагарина состоится 15 апреля в Казани.

    «Хорошая игра, забили два гола, дотерпели. Непросто было в концовке, но мы, конечно, довольны. Будет седьмая игра. Интересно.

    Почему вы думаете, что мы не оставим такой уровень концентрации? Опытные команды, седьмая игра.

    Затянули ли с решением оставить в запасе Да Косту и Доуса? Играем с очень хорошей командой, причем тут затянули? Сегодня приняли решение играть таким составом.

    Лукоянов один из основных и очень важных наших игроков. Если он не выходил, то были на то причины. Это не тренерская причина, он не мог выполнять кое-какие функции.

    Я сейчас не готов ответить, какой состав будет на седьмой матч. Надо подумать, разобраться. Все наши ребята готовятся.

    Довольно интересная и контактная игра была. Мы были прижаты к стенке, нам нельзя было проигрывать, ребята это понимали. Но у нас многие проходили через это.

    Хотел бы в следующем матче дома выиграть», — передает слова Квартальнова Sport24.

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