Хартли: В моей практике не было такой сумасшедшей серии

Главный тренер «Авангарда»прокомментировал поражение от(0:2) в шестом матче финала Восточной конференции.

Проиграв этот матч «Авангард» позволил казанцам сравнять счет в серии — 3-3. Решающая игра за выход в финал Кубка Гагарина между этими командами состоится 15 апреля в Казани.

«Еще одна игра, такого же рода, что и предыдущие. Очень мало шансов забить, играют в давление, много борьбы. Это плей-офф, обе команды сражаются самоотверженно.

Во втором периоде мы были пассивны, дали им возможность атаковать. В третьем вернулись к своей игре, но выход "два в одного" стоил нам поражения.

Конечно, болельщики нас здорово поддерживают дома. Причина поражений не в этом. Практически во всех матчах результат решал один гол, хоккей в этой серии схож с шахматами.

В моей практике не было такой серии, она в какой-то степени сумасшедшая. Я тренирую свою команду, он — свою, поэтому я никак не могу прокомментировать изменения в составе "Ак Барса". Понятно, что у них глубокий состав.

Порой у нас были сегодня сложности с тем, чтобы создавать моменты. Но мы тоже сопернику не давали создавать моменты. Идет борьба на каждом отрезке площадки.

Единственное, что мы могли бы лучше действовать во втором периоде. Но все мы люди, здесь высокое давление, многие ребята впервые играют на таком высоком уровне. Все зависит от того, как ты справишься с этим давлением.

Ошибка Шарипзянова с голом Петрова? Просто шайба соскочила с крюка, это точно не была ошибка, игровой момент.

Игра проходит на высоких скоростях. Я не из тех тренеров, который будет искать ошибки после матча. Будем готовиться к следующей встрече.

Я никогда не комментирую судейство», — передает слова Хартли Sport24.