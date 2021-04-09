Квартальнов: Конечно, Доус должен был забивать. Но такое бывает, волнение

Главный тренер «Ак Барса»прокомментировал победу над(2:1) в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина.

«Ак Барс» сравнял счет в серии — 2-2. Следующий матч пройдет 11 апреля в Казани.

«Хорошо, что опять первыми забили. Доиграли, победили.

За счет каких мелочей переиграли соперника? Блокировка бросков, вбрасывания. "Авангард" очень четко эти вещи делает. Не удаляться важно.

Дать отдохнуть Доусу, который опять не забил в пустые ворота? Посмотрим. Накал большой. Он, конечно, мастер, но есть волнение.

Конечно, он должен был забивать. Но такое бывает. Для него это тоже первый опыт игры на такой стадии плей-офф.

Полностью согласен, что разницу сделал Билялов. В плей-офф вратарь должен вытаскивать, особенно выездные матчи. И ребята хорошо ему помогали», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».