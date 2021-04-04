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    Брагин: Нужно работать, необходимы нестандартные решения

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    Главный тренер СКА Валерий Брагин поделился впечатлениями после поражения от ЦСКА (0:2) во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

    Валерий Брагин
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    Валерий Брагин

    «Намного лучше с нашей стороны был матч. ЦСКА важно забить первыми, они это сделали и довели матч до победы.

    Разбираем, анализируем, уже было близко к голу, значит, надо будет еще улучшать. Не попали пару раз, подставления хорошие были. Еще и еще нужно работать. Необходимы нестандартные решения.

    Самонов хороший матч провел, много выручил. Пропущенная шайба? Бывает. Надо забивать. С нулем никого не обыграешь.

    Мы всегда обсуждаем вопрос о вратаре перед следующей игрой. Почему не играл Кузьменко? Решили этим составом идти», — сказал Брагин «Матч ТВ».

    СКА проиграл второй матч подряд и уступает в серии до четырех побед со счетом 0-2. Следующий матч пройдет 6 апреля в Санкт-Петербурге.

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