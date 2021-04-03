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    «Ак Барс» проиграл «Авангарду» в первом финальном матче «Востока»

    Хоккей КХЛ Ак Барс Авангард Прогнозы на КХЛ
    Казанский «Ак Барс» потерпел домашнее поражение от омского «Авангарда» (1:3) в первом матче финальной серии Восточной конференции КХЛ.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    В составе победителей заброшенные шайбы на счету Кирилла Готовца, Кирилла Семенова и Клима Костина.

    За хозяев отличился Кирилл Петров.

    КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. Финал
    Голы: Готовец — 1 (Дедунов, Береглазов), 11:04 — 0:1. Петров — 4 (бол., Галиев, Яруллин), 33:58 — 1:1. Семенов — 3 (Хохлачев, Чинахов), 58:13 — 1:2. Костин — 2 (п.в., Буше, Шарипзянов), 59:53 — 1:3Вратари: Рейдеборн (59:13 — 59:53) — ГрубецБроски: 30 (9+12+9) — 25 (4+4+17)Штраф: 6 — 10

    «Авангард» повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Следующий матч пройдет 5 апреля в Казани..Stat1Match «Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

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