Хартли: У «Ак Барса» нет слабых мест

Главный тренер омского «Авангарда»поделился мнением о казанском— сопернике по борьбе за выход в финал Кубка Гагарина.

«Нам предстоит встреча с очень серьезным противником: они уверенно шли на протяжении всего сезона и регулярный чемпионат закончили на первом месте на Востоке.

Мы же были вторыми, поэтому логично, что мы встречаемся в финале конференции. Я считаю, что у Казани нет слабых мест, у них очень сбалансированный состав — настоящий баланс во всех звеньях нападения и в защите.

Но при этом мы также отличная команда, и вот две оставшиеся, самые сильные команды сыграют в финале конференции.

Что касается нашей подготовки — никаких изменений здесь нет, мы всё делаем в том же духе.

Очень много изучаем игры, которые провели с ними, и которые они провели с другими командами — я думаю, что они делают то же самое.

Я получаю большое удовольствие от работы с нашей командой: все ребята показывают отличное отношение к делу, вовлечённость, все целеустремлённые, сконцентрированные и показывают, что готовы учиться, готовы вносить какие-то коррективы в свои действия для того, чтобы становиться лучше и лучше.

Несколько раз по ходу плей-офф нам нужно было делать определённые изменения, и ребята с этим успешно справлялись, потому что у нас по-настоящему профессиональные и отличные игроки в составе», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба.

Казанский клуб и омский «Авангард» встретятся в финале Восточной конференции. Первые матчи серии команды проведут в Казани 3 и 5 апреля.