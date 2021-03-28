Воробьев: Два гола за 15 секунд подкосили «Магнитку»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга»прокомментировал поражение от(1:5) и подвел итог серии в целом.

Омичи победили «Магнитку» в серии со счетом 4-2. «Авангард» начнет борьбу за выход в финал Кубка Гагарина 3 апреля в Казани с «Ак Барсом».

«Два гола за 15 секунд нас подкосили. Гол в большинстве не забили, второй гол сами себе забили. Это выбило нас из колеи.

По серии — многое решили вбрасывания, соперник много блокировал броски.

Где мы находили путь к воротам и забивали голы, там складывалось положительно. Где нет — проигрывали.

Мы постоянно что-то придумывали, в каких-то матчах это срабатывало. И мы продлили серию, но в целом не хватило.

После каждого матча мы что-то меняли — в атаке, в большинстве. Мы не такая команда, которая отсиживается в обороне.

Прошли мы на круг больше, чем последние два года. Но хотелось большего, конечно.

Может ли этот состав выигрывать Кубок? Я верю в своих ребят. Но пока всё очень свежо, надо проанализировать», — передает слова Воробьева официальный сайт магнитогорцев.