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    Хартли: После поражения 1:7 было много «экспертов», которые говорили, что с нами все понятно

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    Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал выездную победу над «Металлургом» (5:1) в четвертьфинале Кубка Гагарина.

    Боб Хартли
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    Боб Хартли

    «Хорошая победа. Не мало важно, что мы одержали ее именно на выезде. Сегодня в трех периодах мы наблюдали три разных матча.

    Мне понравилось, как мы начали. За первые 10 минут мы могли забивать четыре или пять голов.

    Это меня немного встревожило, но мы продолжили действовать правильно и во втором периоде забили в равных составах, в большинстве и меньшинстве.

    С таким преимуществом в счете удержать победу проще. Очень горжусь ребятами, которые сыграли сегодня очень дисциплинированно.

    В плей-офф главное, что ты побеждаешь — это дает тебе шанс перейти в следующую серию. Конечно, отмечу характер, которые ребята проявили на выезде.

    После поражения 1:7 было много "экспертов", которые говорили, что с нами все понятно, и серию можно завершать. Но я сохранял полную уверенность в нашей команде.

    У нас отличные лидеры, мы поговорили и все обсудили. Не важно, проиграл ты 1:7 или 1:2 в третьем овертайме. Нет хороших или плохих поражений.

    Мы реабилитировались и отработали отлично в домашнем матче и сегодня», — сказал Хартли «Спорт-Экспрессу».

    Омичи победили «Магнитку» в серии со счетом 4-2. Соперником «Авангарда» в финале Востока станет «Ак Барс». Финальная серия стартует 3 апреля.

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