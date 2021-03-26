Воробьев: Два вбрасывания — одно в своей зоне, одно в чужой — стоили нам игры

Главный тренер «Металлурга»прокомментировал выездное поражение от(0:4) в четвертьфинале плей-офф Кубка Гагарина.

Омский клуб вышел вперед в серии 3-2.

«Два вбрасывания — одно в своей зоне, одно в чужой — стоили нам игры. После 0:2 как мы ни пытались забить, соперник ловил все на себя. Готовимся к следующей игре.

Разве мы проиграли по броскам? Пропустили два гола после проигранных вбрасываний.

Может, у вас в профессии есть шапкозакидательство, а у нас нет. Второй раунд плей-офф. Зачем вы придумываете того, чего нет? Разве мы проиграли по броскам или другим компонентам?

Почему проходило так много контратак у "Авангарда"? Потому что нам надо было отыгрываться. Мы горели 0:2. Они оставались, выбрасывали парашютом и бежали.

Почему в этой серии командам трудно переворачивать игры? Надо посмотреть на количество заблокированных бросков в этих играх», — сказал Воробьев «Спорт-Экспрессу».