Воробьев: Два вбрасывания — одно в своей зоне, одно в чужой — стоили нам игры

Омский клуб вышел вперед в серии 3-2.
«Два вбрасывания — одно в своей зоне, одно в чужой — стоили нам игры. После 0:2 как мы ни пытались забить, соперник ловил все на себя. Готовимся к следующей игре.
Разве мы проиграли по броскам? Пропустили два гола после проигранных вбрасываний.
Может, у вас в профессии есть шапкозакидательство, а у нас нет. Второй раунд плей-офф. Зачем вы придумываете того, чего нет? Разве мы проиграли по броскам или другим компонентам?
Почему проходило так много контратак у "Авангарда"? Потому что нам надо было отыгрываться. Мы горели 0:2. Они оставались, выбрасывали парашютом и бежали.
Почему в этой серии командам трудно переворачивать игры? Надо посмотреть на количество заблокированных бросков в этих играх», — сказал Воробьев «Спорт-Экспрессу».