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    Воробьев: Сейчас серия с «Авангардом» начинается с нуля

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    Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал разгром «Авангарда» (7:1) в четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    Илья Воробьёв
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    Илья Воробьёв

    «Много, что удавалось сегодня. Здорово сыграли. Сейчас серия начинается с нуля. Точнее, продолжается.

    Игровая дисциплина была важна, реализация тоже. Много моментов было хороших. Николай Кулёмин? Он очень много черновой работы проделывает.

    Что касается вратарей, тут комплекс критериев. Знали заранее, что Василий Кошечкин будет начинать этот матч, не зависимо от того, как бы мы сыграли третью.

    Возможно ли такое, что "Авангард" будет провоцировать в пятом матче? Надо держать баланс — где-то отвечать, когда ситуация позволяет.

    Подарили Юрову шайбу за первый гол в плей-офф. Парень молодец. Ребята очень рады за него!», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

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