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    Хартли: Сегодня «Металлург» нашёл, чем удивить нас

    Хоккей Авангард Металлург Мг КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал крупное поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:7) в четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    Боб Хартли
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    Боб Хартли

    «Мы ожидали лучший старт, конечно. Сегодня "Металлург" был лучше, но счёт в серии равный, возвращаемся в Балашиху на пятый матч. Он будет другим.

    Сегодня "Металлург" отлично сыграл в большинстве, иногда стоит похвалить соперника. Наше меньшинство осталось на прежнем уровне, но "Металлург" нашёл, чем удивить.

    Это точно не был худший матч в сезоне, но один из них. Мы упустили инициативу в начале, отдали шайбу и преимущество. Так бывает. Соперник заслужил победу.

    Я не думаю, что у нас пропала энергия. Мы очень плохо сегодня сработали, проиграли среднюю зону. В плей-офф так делать нельзя, соперник наказал», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ.

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