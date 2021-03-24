Хартли: Сегодня «Металлург» нашёл, чем удивить нас

Главный тренер «Авангарда»прокомментировал крупное поражение от магнитогорского(1:7) в четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Мы ожидали лучший старт, конечно. Сегодня "Металлург" был лучше, но счёт в серии равный, возвращаемся в Балашиху на пятый матч. Он будет другим.

Сегодня "Металлург" отлично сыграл в большинстве, иногда стоит похвалить соперника. Наше меньшинство осталось на прежнем уровне, но "Металлург" нашёл, чем удивить.

Это точно не был худший матч в сезоне, но один из них. Мы упустили инициативу в начале, отдали шайбу и преимущество. Так бывает. Соперник заслужил победу.

Я не думаю, что у нас пропала энергия. Мы очень плохо сегодня сработали, проиграли среднюю зону. В плей-офф так делать нельзя, соперник наказал», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ.