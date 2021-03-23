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    Воробьев: Не нашли путь к воротам «авангарда»

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    Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал домашнее поражение от «Авангарда» (0:3).

    Илья Воробьёв
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    Илья Воробьёв

    Омская команда повела в серии со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет 24 марта в Магнитогорске.

    «Не нашли путь к воротам. Если не забиваешь ни одного гола, невозможно выиграть. Серия до четырёх побед, готовимся к следующей игре.

    Они много бросков блокировали, а потом, когда ты лидируешь в счёте, легче играть на результат. А мы допустили ошибку в первом голе.

    Нет ли ощущения, что что-то в головах у ребят помешало? Нет, всё в порядке, ложного ощущение, что и так всё неплохо после выездных матчей не было.

    Реализация моментов — самое главное. Остальное — посмотрим на видео», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

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