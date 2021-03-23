Воробьев: Не нашли путь к воротам «авангарда»

Главный тренер «Металлурга»прокомментировал домашнее поражение от(0:3).

Омская команда повела в серии со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет 24 марта в Магнитогорске.

«Не нашли путь к воротам. Если не забиваешь ни одного гола, невозможно выиграть. Серия до четырёх побед, готовимся к следующей игре.

Они много бросков блокировали, а потом, когда ты лидируешь в счёте, легче играть на результат. А мы допустили ошибку в первом голе.

Нет ли ощущения, что что-то в головах у ребят помешало? Нет, всё в порядке, ложного ощущение, что и так всё неплохо после выездных матчей не было.

Реализация моментов — самое главное. Остальное — посмотрим на видео», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.