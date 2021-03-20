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    Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на НХЛ
    Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ, информирует сайт лиги.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    В домашнем матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1) 35-летний россиянин забросил обе шайбы своей команды. Овечкин отличился в пятом матче подряд и имеет на своем счету в текущем сезоне 25 очков (14 голов + 11 передач) в 26 встречах.

    Второй звездой дня стал нападающий «Вегаса» Макс Пачиоретти, забросивший две шайбы в матче с «Лос-Анджелеса» (4:2).

    Третьей звездой признан нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер, у которого победная шайба в овертайме в игре с «Монреалем» (3:2).

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