Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающийпризнан первой звездой дня в НХЛ, информирует сайт лиги.

В домашнем матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1) 35-летний россиянин забросил обе шайбы своей команды. Овечкин отличился в пятом матче подряд и имеет на своем счету в текущем сезоне 25 очков (14 голов + 11 передач) в 26 встречах.

Второй звездой дня стал нападающий «Вегаса» Макс Пачиоретти, забросивший две шайбы в матче с «Лос-Анджелеса» (4:2).

Третьей звездой признан нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер, у которого победная шайба в овертайме в игре с «Монреалем» (3:2).