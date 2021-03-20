«Авангард» — «Металлург»: счет матча 2:1, обзор голов

Хоккеисты «Авангарда» Фото: КХЛ
Встреча, которая прошла в Балашихе, завершилась со счетом 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дамир Шарипзянов (33 минута) и Сергей Толчинский (75).
У «Магнитки» отличился Максим Карпов (34).
КХЛ. Плей-офф
«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Шарипзянов — 1 (Стась, Потапов), 32:44 — 1:0. Карпов — 1 (С. Мозякин), 33:07 — 1:1. Толчинский — 4 (бол., Буше, Каски), 74:15 — 2:1Вратари: Грубец — КошечкинШтраф: 33 — 8Броски: 44 (6+13+14+11) — 39 (14+8+8+9)
Счет в серии стал ничейным — 1-1. Третий матч пройдет в Магнитогорске 22 марта.