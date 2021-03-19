ЦСКА разгромил «Локомотив» во второй игре полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина со счетом 4:1.

Первый матч завершился со счетом 0:2 в пользу «Локомотива». Таким образом, «Армейцы» сравняли счет в серии.

КХЛ. 1/2 финала конференций. Второй матч ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) Голы: Гилмор — 1 (бол., Шалунов), 6:32 — 1:0. Шалунов — 4 (Окулов, Мамин), 8:57 — 2:0. Светлаков — 1 (Телегин, Робинсон), 30:04 — 3:0. Коршков — 2 (Осипов, Иванов), 50:29 — 3:1. Блажиевский — 1 (п.в., Андронов, Карнаухов), 57:25 — 4:1Вратари: Юханссон — Паскуале (56:26 — 57:25)Штраф: 8 — 8Броски: 31 (13+11+7) — 29 (11+9+9)

Следующие две встречи состоятся 21 и 23 марта соответственно. Они пройдут в Ярославле.