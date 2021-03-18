«Авангард» — «Металлург»: счет матча 2:5, обзор голов

Хоккеисты «Металлурга» Фото: globallookpress.com
Шайбами в составе победителей отметились Филип Хольм (6 минута), Тэйлор Бек (36), Семен Кошелев (46), Сергей Мозякин (46) и Андрей Нестрашил (49).
У «ястребов» отличились Рид Буше (11) и Егор Чинахов (37).
КХЛ. Плей-офф
«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)
Голы: Хольм — 1 (Прохоркин), 5:21 — 0:1. Буше — 2 (бол., Каски, Толчинский), 10:51 — 1:1. Бек — 3 (бол., С. Мозякин, Хольм), 35:59 — 1:2. Чинахов — 1 (Береглазов, Семенов), 36:18 — 2:2. Кошелев — 2 (Мартынов, Бек), 45:15 — 2:3. С. Мозякин — 4 (Расмуссен, Карпов), 45:51 — 2:4. Нестрашил — 2 (бол., Бек, Расмуссен), 48:00 — 2:5Вратари: Бобков — КошечкинШтраф: 14 — 12Броски: 31 (10+12+9) — 29 (10+9+10)
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Магнитки». Следующий матч серии до четырех побед пройдет в Балашихе 20 марта.