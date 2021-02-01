КХЛ назвала лучших игроков недели

Континентальная хоккейная лига объявила победителей четырех номинаций 20 недели регулярного чемпионата.

Александр Самонов (СКА) стал лучшим вратарем. Он одержал две победы, отразил 98,04% бросков, общее количество которых 51.

Михал Чайковский («Динамо» Москва) — лучший защитник недели. Он одержал две победы в двух матчах, забил 3 шайбы, показатель полезности +4.

Тэйлор Бек («Металлург») — победил во всех трех матчах недели, отдал 2 ассиста и забросил 3 шайбы. Коэффициент полезности игрока составил +2.

Александр Алексеев («Салават Юлаев») — лучший дебютант недели в КХЛ. Принял участие в трех матчах команды (все три победы). Также он набрал 2 очка (1+1) и получил коэффициент полезности +3.