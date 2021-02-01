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    КХЛ назвала лучших игроков недели

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Континентальная хоккейная лига объявила победителей четырех номинаций 20 недели регулярного чемпионата.

    Тэйлор Бек
    Тэйлор Бек

    Александр Самонов (СКА) стал лучшим вратарем. Он одержал две победы, отразил 98,04% бросков, общее количество которых 51.

    Михал Чайковский («Динамо» Москва) — лучший защитник недели. Он одержал две победы в двух матчах, забил 3 шайбы, показатель полезности +4.

    Тэйлор Бек («Металлург») — победил во всех трех матчах недели, отдал 2 ассиста и забросил 3 шайбы. Коэффициент полезности игрока составил +2.

    Александр Алексеев («Салават Юлаев») — лучший дебютант недели в КХЛ. Принял участие в трех матчах команды (все три победы). Также он набрал 2 очка (1+1) и получил коэффициент полезности +3.

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