Брагин: Чтобы обыгрывать ЦСКА, нужно все 60 минут работать

Главный тренер СКАподелился впечатлениями после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против(1:3).

«Не получилось цельной игры. Команда идет по своему плану, идет ротация. Дали сыграть Аскарову, чтобы посмотреть на его состояние. Много молодежи выходит.

Второй период был у нас неплохим, но необязательный гол пропустили. Конечно, если говорить о большинстве и меньшинстве — соперник забил, а мы нет.

Чтобы обыгрывать ЦСКА, нужно все 60 минут работать и играть грамотно тактически. Почему буксует атака в матчах с армейцами? Противник играет с акцентом на оборону, не все так просто.

Игра очень вязкая, оборона плотная. Но мы стараемся, ищем ходы. Кирилл Марченко и Владимир Ткачев готовятся, у Линдена Вея — повреждение.

Что не получается у Подколзина? Сложно сказать. Самое главное, что он сейчас заряжен, хорошо работает.

Посмотрим, может быть снова объединим Марченко, Ивана Морозова и Василия Подколзина, у них хорошая химия», — сказал Брагин пресс-службе ЦСКА.

ЦСКА в третий раз в этом сезоне обыграл СКА. Москвичи возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, СКА располагается на втором месте.