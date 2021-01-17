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    Брагин: Чтобы обыгрывать ЦСКА, нужно все 60 минут работать

    Хоккей СКА ЦСКА КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер СКА Валерий Брагин поделился впечатлениями после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:3).

    Валерий Брагин
    Валерий Брагин

    «Не получилось цельной игры. Команда идет по своему плану, идет ротация. Дали сыграть Аскарову, чтобы посмотреть на его состояние. Много молодежи выходит.

    Второй период был у нас неплохим, но необязательный гол пропустили. Конечно, если говорить о большинстве и меньшинстве — соперник забил, а мы нет.

    Чтобы обыгрывать ЦСКА, нужно все 60 минут работать и играть грамотно тактически. Почему буксует атака в матчах с армейцами? Противник играет с акцентом на оборону, не все так просто.

    Игра очень вязкая, оборона плотная. Но мы стараемся, ищем ходы. Кирилл Марченко и Владимир Ткачев готовятся, у Линдена Вея — повреждение.

    Что не получается у Подколзина? Сложно сказать. Самое главное, что он сейчас заряжен, хорошо работает.

    Посмотрим, может быть снова объединим Марченко, Ивана Морозова и Василия Подколзина, у них хорошая химия», — сказал Брагин пресс-службе ЦСКА.

    ЦСКА в третий раз в этом сезоне обыграл СКА. Москвичи возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, СКА располагается на втором месте.

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