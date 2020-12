НХЛ опубликовала расписание нового сезона

НХЛ на своем официальном сайте опубликовала расписание нового сезона.

Начнется он 13 января пятью матчами: «Колорадо» — «Сент-Луис», «Эдмонтон» — «Ванкувер», «Филадельфия» — «Питтсбург», «Тампа-Бэй» — «Чикаго», «Торонто» — «Монреаль».

Последние игры регулярного чемпионата состоятся 8 мая.

Rivalries will take center stage during the 2020-21 @NHL season, which begins Wednesday, Jan. 13, 2021.

Schedule: https://t.co/NwxVjVlUsb #NHLStats pic.twitter.com/0uywbZbG5f