ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука МодричЖизнь или смерть. Зидан вновь не подвел в решающий момент
  • 18:00
    • Молодежная сборная России узнала соперников по Евро-2021
  • 14:04
    • Сборная России завершила год на 39-м месте в рейтинге ФИФА
  • 19:53
    • Минфин США ввел санкции против «Ахмата»
  • 19:36
    • ЦСКА одержал выездную победу над «Авангардом»
  • 19:35
    • В файлах FIFA 21 нашли уведомление о недоступности Ultimate Team по требованию властей
    Все новости спорта

    ЦСКА одержал выездную победу над «Авангардом»

    Хоккей КХЛ Авангард ЦСКА Прогнозы на КХЛ
    ЦСКА нанес поражение «Авангарду» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.

    ЦСКА
    ЦСКА

    По шайбе в составе победителей забросили Никита Сошников, Брендан Лайпсик, Максим Мамин и Максим Соркин. Сошников также записал на свой счет голевую передачу. У «Авангарда» отличился Рид Буше.

    После этого матча ЦСКА с 57 очками лидирует в Западной конфереции, «Авангард» с 49 очками — на второй строчке Востока.

    В следующем матче ЦСКА 12 декабря дома встретится с ярославским «Локомотивом», а «Авангард» 13 декабря в Подольске — с местным «Витязем».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — ЦСКА (Москва) — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
    Голы: Буше — 11 (бол., Найт, Зернов), 2:08 — 1:0. Сошников — 6 (Ибрагимов, Киселевич), 14:48 — 1:1. Лайпсик — 7 (Кемпе, Сошников), 20:19 — 1:2. Мамин — 12 (Окулов), 33:52 — 1:3. Соркин — 1 (п.в., Телегин, Коростелев), 58:47 — 1:4Вратари: Грубец (58:16 — 58:47) — ШарыченковШтраф: 2-6Броски: 26 (10+6+10) — 30 (7+15+8)
    0
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли ЦСКА «хлопнуть дверью» в Загребе?
  • «Динамо» Загреб — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Баски» дадут бой в Неаполе?
  • «Наполи» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Заря» взять реванш у «Браги»?
  • «Брага» — «Заря». Прогноз и ставки
  • 5.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €40 ИгратьБонус до €100 после регистрации Играть€100 для победителей ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.42
  • Экспресс дня 10 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Наполи — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  5.65
  • Прогноз на матч Брага — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Янг Бойз — ЧФР Клуж
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.05
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.52
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Вальядолид — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие