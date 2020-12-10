ЦСКА одержал выездную победу над «Авангардом»

нанес поражениев выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.

По шайбе в составе победителей забросили Никита Сошников, Брендан Лайпсик, Максим Мамин и Максим Соркин. Сошников также записал на свой счет голевую передачу. У «Авангарда» отличился Рид Буше.

После этого матча ЦСКА с 57 очками лидирует в Западной конфереции, «Авангард» с 49 очками — на второй строчке Востока.

В следующем матче ЦСКА 12 декабря дома встретится с ярославским «Локомотивом», а «Авангард» 13 декабря в Подольске — с местным «Витязем».