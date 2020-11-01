Дубль Яшкина помог «Динамо» обыграть ЦСКА в столичном дерби

Московскоеобыграло столичный(4:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил форвард Дмитрий Яшкин, шайба на счету Теэму Пулккинена, по два очка набрали Вадим Шипачёв (1+1), Дмитрий Кагарлицкий (0+2) и Сергей Бойков (0+2).

За гостей отличились Иван Телегин, Никита Коростелёв и Максим Шалунов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) Голы: Яшкин — 13 (Сергеев, Шипачев), 6:17 — 1:0. Телегин — 1 (Киселевич, Светлаков), 23:31 — 1:1. Шипачев — 9 (Кагарлицкий, Бойков), 26:15 — 2:1. Пулккинен — 7 (Линдберг), 38:01 — 3:1. Яшкин — 14 (Бойков, Кагарлицкий), 44:09 — 4:1. Коростелев — 3 (Попов), 54:07 — 4:2. Шалунов — 8 (бол., Киселевич, Окулов), 56:04 — 4:3Вратари: Еременко — Юханссон (58:17)Броски: 16 (8+5+3) — 30 (10+8+12)Штраф: 8 — 2

«Динамо» с 24 очками расположилось на пятом месте Западной конференции, ЦСКА с 36 очками — на первой строчке Запада.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома встретится со «Спартаком», а «Динамо» в Подольске — с местным «Витязем». Обе встречи состоятся 10 ноября. 0