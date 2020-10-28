«Динамо» в овертайме одолело «Авангард»

Московскоеодержало домашнюю победу над омским(3:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

Счет в первом периоде открыли хозяева — отличился Дмитрий Кагарлицкий. Но дубль Сергея Толчинского вывел омичей вперед в третьем игровом отрезке.

За 43 секунды до сирены Оскар Линдберг перевел игру в овертайм, где Даниил Тарасов принес победу бело-голубым.

КХЛ. Регулярный чемпионат «ХК Динамо» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) Голы: Кагарлицкий — 3 (бол., Шипачев), 13:26 — 1:0. Толчинский — 6 (бол., Буше, Семенов), 35:26 — 1:1. Толчинский — 7 (Буше, Семенов), 40:54 — 1:2. Линдберг — 2 (Шипачев, Кагарлицкий), 59:17 — 2:2. Тарасов — 8 (Линдберг), 62:41 — 3:2Вратари: Бочаров (58:19 — 59:17) — ГариповБроски: 29 (14+8+5+2) — 27 (7+8+10+2)Штраф: 16 — 8

После этой игры «Авангард» набрал 29 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Динамо» с 22 очками занимает на «Западе» шестое место. 0