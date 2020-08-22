«Металлург» обыграл СКА в полуфинале предсезонного Кубка чемпионов

Игроки «Металлурга»
«Металлург»
В заключительном матче группового этапа «Магнитка» обыграла СКА. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу уральской команды.
В финальном матче турнира в воскресенье «Металлург» сыграет с «Ак Барсом», А СКА в матче за третье место встретится с «Салаватом Юлаевым».
Кубок чемпионов
СКА (Санкт-Петербург) — Металлург (Магнитогорск) 3:4 (1:1, 0:3, 2:0)
Голы: 1:0 Ткачев (Ожиганов, Галимов, 06:21 ГБ), 1:1 Плотников (Дронов, Карпов, 13:33 ГБ), 1:2 Песонен (Дронов, Бек, 20:53), 1:3 Потехин (Плотников, Пашнин, 26:50), 1:4 Минулин (Яковлев, Ламмикко, 32:43 ГБ), 2:4 Бурдасов (Ткачев, Галимов, 43:15 ГБ), 3:4 Бенгтссон (Бурдасов, 53:49 ГБ)Вратари: Хелльберг — Олкинуора