«Металлург» обыграл СКА в полуфинале предсезонного Кубка чемпионов

Магнитогорскийстал финалистом предсезонного турнира Кубок чемпионов в Казани.

В заключительном матче группового этапа «Магнитка» обыграла СКА. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу уральской команды.

В финальном матче турнира в воскресенье «Металлург» сыграет с «Ак Барсом», А СКА в матче за третье место встретится с «Салаватом Юлаевым».