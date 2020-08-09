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    Максимов назвал главное преимущество перехода в ЦСКА

    Хоккей ЦСКА КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Новичок ЦСКА Кирилл Максимов рассказал о возвращении в стан московского клуба и своих целях.

    Кирилл Максимов
    Кирилл Максимов

    «Уже освоился в ЦСКА. Адаптация прошла быстро. Коллектив хорошо встретил меня. Некоторых ребят знал, например, Диму Саморукова. С ним играли с детства и в ЦСКА, и в АХЛ. Весь путь вместе прошли. Всегда можем друг-другу помочь.

    Огромный плюс в переходе — это возможность видеться со своими родителями и друзьями. В северной Америке всегда был вдали от семьи.

    ЦСКА — это великий клуб и один из лучших в мире. Все детство тут провел. Тут играли великие игроки. Валерий Харламов — один из моих любимых хоккеистов.

    Для меня — это отличный шаг для развития. Сейчас нужно до конца освоиться и влиться в коллектив. Работать, становиться лучше каждый день и доказывать, на что я способен», — приводит слова Максимова официальный сайт клуба. 0

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