Максимов назвал главное преимущество перехода в ЦСКА

Новичок ЦСКАрассказал о возвращении в стан московского клуба и своих целях.

«Уже освоился в ЦСКА. Адаптация прошла быстро. Коллектив хорошо встретил меня. Некоторых ребят знал, например, Диму Саморукова. С ним играли с детства и в ЦСКА, и в АХЛ. Весь путь вместе прошли. Всегда можем друг-другу помочь.

Огромный плюс в переходе — это возможность видеться со своими родителями и друзьями. В северной Америке всегда был вдали от семьи.

ЦСКА — это великий клуб и один из лучших в мире. Все детство тут провел. Тут играли великие игроки. Валерий Харламов — один из моих любимых хоккеистов.

Для меня — это отличный шаг для развития. Сейчас нужно до конца освоиться и влиться в коллектив. Работать, становиться лучше каждый день и доказывать, на что я способен», — приводит слова Максимова официальный сайт клуба. 0